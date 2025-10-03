БПЛА атаковали российский Сочи, когда там находился Путин

Сочи атаковали дроны, когда там находился Путин. Фото: росСМИ

Поздно вечером 2 октября дроны атаковали российский город Сочи. Тогда находился с официальным визитом глава Кремля Владимир Путин. Он выступал на Валдайском форуме. Об этом передает издание The Moscow Times.



В ведомстве уточнили, что около 22:30 были закрыты аэропорты в Сочи и Геленджике. Кроме того, через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин заявил об угрозе атаки беспилотников на город.



Кроме того, местные жители сообщили о работе ПВО. Об угрозе рассказал глава федеральной территории Сириус в Краснодарском крае Дмитрий Плишкин.

«Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал чиновник.



В оборонном ведомстве РФ отметили, что с 21:30 2 октября до 07:00 3 октября силы ПВО и РЭБ ликвидировали 11 украинских дронов над акваторией Черного моря и еще 4 цели — в Крыму.



Угрозу беспилотников в Сочи и Сириусе отменили примерно через 30−40 минут после начала налета дронов. В то же время ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика продолжались семь часов.



Ранее мы писали, что БПЛА попали в северо-восточную часть НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в российском Орске.

