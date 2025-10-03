Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

БПЛА атаковали российский Сочи, когда там находился Путин

03 октября 2025, 22:30

БПЛА атаковали российский Сочи, когда там находился Путин

Сочи атаковали дроны, когда там находился Путин. Фото: росСМИ Сочи атаковали дроны, когда там находился Путин. Фото: росСМИ

Поздно вечером 2 октября дроны атаковали российский город Сочи. Тогда находился с официальным визитом глава Кремля Владимир Путин. Он выступал на Валдайском форуме. Об этом передает издание The Moscow Times.


В ведомстве уточнили, что около 22:30 были закрыты аэропорты в Сочи и Геленджике. Кроме того, через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин заявил об угрозе атаки беспилотников на город.

Кроме того, местные жители сообщили о работе ПВО. Об угрозе рассказал глава федеральной территории Сириус в Краснодарском крае Дмитрий Плишкин.

 

«Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал чиновник.

В оборонном ведомстве РФ отметили, что с 21:30 2 октября до 07:00 3 октября силы ПВО и РЭБ ликвидировали 11 украинских дронов над акваторией Черного моря и еще 4 цели — в Крыму.

Угрозу беспилотников в Сочи и Сириусе отменили примерно через 30−40 минут после начала налета дронов. В то же время ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика продолжались семь часов.

Ранее мы писали, что БПЛА попали в северо-восточную часть НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в российском Орске. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Россия Сочи
События
Атака БПЛА
Люди
Владимир Путин
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
12:00
В Крыму снова урезали зарплаты бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах
21:35
Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме — Сибига
14:14
В Бердянске критический дефицит врачей на фоне оккупации
12:26
В Луганске «отправили под суд» защитницу Украины
12:22
Оккупанты ищут «вожатых» для лагерей на ВОТ Украины
11:44
На ВОТ Херсонщины медотходы РФ выбрасывают на свалки
11:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:53
Харцызск третий месяц без воды: Ольховское водохранилище обмелело
18:55
Двум украинским подросткам, получившим повестки от оккупантов, удалось уйти в Украину
16:38
Автозаправки закрываются: российский кризис ударил по оккупированному Донбассу
13:35
Удар украинского дрона по машине Леонтьева попал на видео
12:59
На ВОТ Херсонской области вводят лимит на топливо
11:48
Из-за удара беспилотника скончался представитель оккупационных властей Новой Каховки
11:00
В оккупированном Донецке возле «Донбасс Арены» развернули флаг Украины
10:32
В Новой Каховке тяжело ранен представитель оккупационных властей
23:11
В Северскодонецке оккупанты собираются демонтировать еще четыре многоэтажки – ОВА
22:03
«Это угроза для абсолютно всех»: ситуация на Запорожской АЭС критическая – Зеленский
15:54
На оккупированной Луганщине школьников готовят к работе санитарами
все новости
22:30
БПЛА атаковали российский Сочи, когда там находился Путин
21:17
Россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области — Зеленский
20:24
Донетчина частично обесточена из-за российских обстрелов
19:57
Россия убила французского журналиста вблизи Дружковки
19:33
Украине удалось вернуть из оккупации еще 22 детей и подростков
19:19
Нацгвардейцы взяли в плен четырех оккупантов на Покровском направлении
18:28
ССО ударили по важным объектам противовоздушной обороны в Воронежской области РФ
18:06
Убийство нардепа Парубия: подозреваемый действовал по указанию спецслужб РФ
17:46
Армия РФ скинула авиабомбу на Константиновку: много повреждений
16:49
ВСУ уничтожили САУ и пушки российских войск на Краматорском направлении
16:16
В России разбился самолет Ан-2, есть жертва
16:06
В Москве суд арестовал «депутата ДНР» Татьяну Бондаренко: ее подозревают в причастности к хищениям денег в Курской области
15:39
Во время наступления ВСУ в Курской области в 2024 году погибли 60 российских срочников
15:35
Пропагандист Мардан обвинил Казахстан в атаке на Орский НПЗ
15:34
Дроны попали в северо-восточную часть НПЗ в Оренбургской области РФ — ASTRA
15:21
Под Покровском потери российской армии в пехоте возросли почти на 30% – ВСУ
14:59
В Дружковке российский беспилотник ударил по вышке связи
14:49
В Славянске продавщица магазина работала на ГРУ и наводила удары на больницы города: контрразведка СБУ ее задержала
14:37
Турция продолжит закупки российского газа
14:24
Украинская система DELTA стала основной на учениях НАТО REPMUS 2025
все новости
ВИДЕО
Российская артиллерия на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили САУ и пушки российских войск на Краматорском направлении
03 октября, 16:49
Вид из кабины украинского МиГ-29. Пилот МиГ-29 с позывным Masked сбил две цели РФ ночью
03 октября, 13:03
Приближение FPV-дрона к машине в Херсоне. FPV-дрон РФ атаковал автомобиль в Херсоне: пострадали двое мужчин
03 октября, 12:42
СМИ сообщают об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области РФ. Иллюстративное фото Предположительно, дроны атаковали НПЗ в Оренбургской области России
03 октября, 12:38
Бойцы ВСУ с украинским флагом в Вербовом. Фото: кадр из видео ВСУ зачистили от российских оккупантов Вербовое в Днепропетровской области
03 октября, 11:06
Момент удара по зданию с оккупантами. Су-27 JDAM-ER уничтожил здание с военными РФ в Волчанске
03 октября, 10:22

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор