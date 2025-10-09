Контрнаступ ЗСУ під Добропіллям зірвав літній наступ російської армії – Зеленський

Ситуація під Добропіллям. Фото: карта DeepState

Добропільська контрнаступальна операція дуже складна, але дуже своєчасна та успішна, оскільки зірвала російську літню наступальну кампанію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, з початку цієї операції – 21 серпня – втрати РФ становлять 12 тисяч військових, у тому числі сім тисяч убитими.

«Найголовніше – ця наша операція зірвала всі ті плани, які росіяни комунікували американській стороні, що вони нібито окупують Донбас, більшу частину Донбасу, саме до листопада. Говорили – до вересня, а згодом перенесли терміни на листопад. Ця операція, безумовно, має вплив на захист Покровська. Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз росіянам поставили завдання терміново взяти Покровськ – за будь-яку ціну», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що російська армія отримала наказ за будь-яку ціну штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку.