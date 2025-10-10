Россияне стали применять «шахеды» с онлайн-управлением и видеокамерой — «Флеш»

Появились фото российского ударного беспилотника, который оснащен антенной сзади и камерой спереди. Фото: t.me/serhii_flash

Россияне начали для атак по Украине применять «щахеды» с онлайн-управлением. Об этом в четверг, 9 октября, сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей «Флеш» Бескреснов.

Он опубликовал фото ударного беспилотника, обратив внимание, что он оснащён антенной и камерой.

«Видите на “Шахеде” антенну на хвосте и камеру спереди? Это “Шахед” с онлайн-управлением, который сегодня атаковал железную дорогу на Нежинском участке. Оператор заходил на цель много раз, пытаясь оптимально нанести удар», — написал Бескреснов.

Он подчеркнул, что речь идет о неповоротливом дроне с боевой частью в 50 килограмм, которым управляют с территории России.

Напомним, ранее специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестов сообщил, что российские силы отслеживают локомотивы «Укрзализныци» и бьют по ним, как только находят место стоянки.