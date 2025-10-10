Росіяни почали застосовувати «шахеди» з онлайн-керуванням та відеокамерою – «Флеш»

З'явилися фото російського ударного безпілотника, який оснащений антеною ззаду та камерою спереду. Фото: t.me/serhii_flash

Росіяни почали для атак по Україні застосовувати «шахеди» з онлайн-управлінням. Про це у четвер, 9 жовтня, повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій «Флеш» Бескреснов.

Він опублікував фото ударного безпілотника, звернувши увагу, що він оснащений антеною та камерою.

«Бачите на “шахеді” антену на хвості та камеру спереду? Це “шахед” із онлайн-управлінням, який сьогодні атакував залізницю на Ніжинській ділянці. Оператор заходив на ціль багато разів, намагаючись оптимально завдати удару», — написав Бескреснов.

Він підкреслив, що йдеться про неповороткий дрон з бойовою частиною 50 кілограм, яким керують з території Росії.

Нагадаємо, раніше фахівець із зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестов повідомив, що російські сили відстежують локомотиви «Укрзалізниці» та б'ють по них, як тільки знаходять місце стоянки.