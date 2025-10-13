«Уже уезжали, но потом вернулись»: полицейские эвакуировали семью с пятилетней девочкой из Константиновки

Эвакуация из Константиновки. Фото: кадр из видео

Полицейские эвакуировали семью с ребенком, маломобильного мужчину и пожилых супругов из города Константиновка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Пятилетнюю Ангелину, ее маму и бабушку эвакуировали из частного сектора. По словам матери, семья уже покидала опасную зону, но впоследствии вернулась. Однако в последнее время обстрелы участились, а недавно российский дрон попал в соседний двор. С помощью волонтеров семья направилась к родным в более безопасном регионе.



Среди спасенных – маломобильный 90-летний мужчина. Раньше он вместе с женой жили в селе Иванополье. Во время обстрелов их дом был разрушен, а мужчина оказался под завалами. После пережитого супруги перебрались к родственникам в Константиновку. Со временем состояние пенсионера ухудшилось, ему понадобилась медицинская помощь. Правоохранители доставили его в больницу, где он получает необходимое лечение.



Сотрудники полиции также вывезли пожилых супругов вместе с котом. В тот день утром оккупанты попали в многоэтажку, где жили пенсионеры. Они не пострадали.



Все эвакуированные находятся в более безопасных регионах Украины.

Напомним, что 13 октября российская авиация нанесла удары по Константиновке.