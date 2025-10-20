Российская армия продвинулась в Купянске и Волчанске – DeepState

Продвижение россиян в Купянске. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в городах Купянск и Волчанск Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Оккупанты также продвинулись в селе Плавни на Запорожье.



Кроме того, российская армия продвинулись возле города Торецк и села Белая Гора в Донецкой области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении за минувшие сутки захватчики штурмовали 10 раз, в частности вблизи Волчанска, на Купянском – четыре, на Ореховском – один раз возле Плавней, на Константиновском – 24, в том числе в районе Торецка.

Напомним, что под городом Северск на Донетчине российская армия пытается наступать утром и во время дождя, активность оккупантов увеличилась.