Російська армія просунулася у Куп'янську та Вовчанську – DeepState

Просування росіян у Куп'янську. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися у містах Куп'янськ та Вовчанськ Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти також просунулися у селі Плавні на Запоріжжі.



Крім того, російська армія просунулася біля міста Торецьк та села Біла Гора у Донецькій області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку за минулу добу загарбники штурмували 10 разів, зокрема поблизу Вовчанська, на Куп'янському – чотири, на Оріхівському – один раз біля Плавнів, на Костянтинівському – 24, у тому числі в районі Торецька.

Нагадаємо, що під містом Сіверськ на Донеччині російська армія намагається наступати вранці та під час дощу, активність окупантів збільшилася.