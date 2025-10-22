Россия ударила по детскому саду в Харькове: возник пожар, есть погибший и раненые

Последствия удара по детсаду в Харькове. Фото: ГСЧС

22 октября дроны-камикадзе «Шахед» массированно атаковали Харьков. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



В Холодногорском районе беспилотник ударил по частному детскому саду. Возник пожар.



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что сейчас известно о пяти пострадавших, есть люди в тяжелом состоянии.



Погиб 40-летний мужчина. Детей эвакуировали из детсада.



Обновлено 12:40. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество раненых возросло до семи человек.

Напомним, что ночью 22 октября Россия ракетами и дронами ударила по Киеву, в результате чего двое погибших и более 20 раненых, среди них дети.