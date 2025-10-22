Росія вдарила по дитячому садку у Харкові: виникла пожежа, є загиблий та поранені

Наслідки удару по дитсадку у Харкові. Фото: ДСНС

22 жовтня дрони-камікадзе «Шахед» масовано атакували Харків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



У Холодногірському районі безпілотник вдарив по приватному дитячому садку. Виникла пожежа.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов розповів, що зараз відомо про п'ятьох постраждалих, є люди у важкому стані.



Загинув 40-річний чоловік. Дітей евакуювали з дитсадка.



Оновлено 12:40. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість поранених зросла до семи людей.

Нагадаємо, що вночі 22 жовтня Росія ракетами та дронами вдарила по Києву, внаслідок чого двоє загиблих та понад 20 поранених, серед них діти.