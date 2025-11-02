Российские войска пытаются расширить зону контроля в Покровске

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Покровска. По данным военблогера Олега Петренко, они закрепились у автовокзала «Покровск» и в жилых кварталах севернее микрорайона Солнечный.



Бои идут на восточных окраинах — в районах Гнатовки и Рога, а также в центральных, северных и восточных секторах города. В Родинском противник действует небольшими штурмовыми группами, пытаясь продвинуться в юго-восточную часть населенного пункта.



Сообщения о полном контроле над городом или его большей частью не подтверждаются.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Ранее мы писали о продвижении армии РФ в районе Покровска Донецкой области, возле Каменки в Харьковской области и у Новогригорьевки в Запорожской области.