Російські війська намагаються розширити зону контролю у Покровську

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Російські війська продовжують наступальні дії у районі Покровська. За даними воєнблогера Олега Петренка, вони закріпилися біля автовокзалу «Покровськ» і в житлових кварталах на північ від мікрорайону Сонячний.



Бої йдуть на східних околицях — у районах Гнатівки та Рогу, а також у центральних, північних та східних секторах міста. У Родинському противник діє невеликими штурмовими групами, намагаючись просунутися до південно-східної частини населеного пункту.



Повідомлення про повний контроль над містом або його більшості не підтверджуються.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Раніше ми писали про просування армії РФ у районі Покровська Донецької області, біля Кам'янки у Харківській області та біля Новогригорівки у Запорізькій області.