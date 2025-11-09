Пожар на энергообъекте в Коренево привел к отключению электричества в десяти селах

Кадр горящей подстанции в Коренево. Скриншот: Supernova+

В поселке Коренево Курской области вечером 8 ноября 2025 года произошло возгорание на энергообъекте, что привело к аварийному отключению электроснабжения в десяти населенных пунктах района.

Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, без света остались около 2,5 тысяч жителей. По предварительным данным, это было связано с атакой или обстрелом энергетического объекта. В Коренево также были повреждены электропровод и выбиты стекла в нескольких домах.

Автор новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»