ВСУ ночью ударили по сосредоточению российской армии в оккупированной Донецкой области

HIMARS. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 20 ноября украинская армия ударила по сосредоточению живой силы российских войск в оккупированной Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Зафиксировано попадание по цели. Потери захватчиков уточняются.



«Силы обороны Украины продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», – отметили в Генштабе.

Напомним, что 18 ноября ВСУ применили ракетные комплексы ATACMS для нанесения удара по военным объектам в России.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко