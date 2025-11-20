ЗСУ вночі вдарили по зосередженню російської армії в окупованій Донецькій області

HIMARS. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 20 листопада українська армія вдарила по зосередженню живої сили російських військ в окупованій Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зафіксоване влучання по цілі. Втрати загарбників уточнюються.



«Сили оборони України продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що 18 листопада ЗСУ застосували ракетні комплекси ATACMS для завдання удару по військових об'єктах в Росії.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко