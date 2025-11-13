Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ ударили по нефтяному терминалу и базе хранения БПЛА в аннексированном Крыму
13 ноября 2025, 15:36

ВСУ ударили по нефтяному терминалу и базе хранения БПЛА в аннексированном Крыму

Украинские военнослужащие в ночь на 13 ноября поразили стратегические объекты российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. В частности, нефтяной терминал и базу хранения БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем.

Как отмечается, Силы обороны атаковали «Морской нефтяной терминал» в Феодосии.

«Терминал является ключевым узлом поставки горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины. В результате удара на территории предприятия возник пожар», — говорится в сообщении.

Подробные последствия поражения уточняются.

Кроме того, операторы 1-го отдельного центра СБС поразили базу хранения и обслуживания ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Орион» (поселок Кировское). Эти БПЛА могут нести авиабомбы и ракеты класса «воздух-земля».

Ранее мы писали, что в ночь на 11 ноября украинские военнослужащие нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу и нефтяному терминалу в оккупированном Крыму.

