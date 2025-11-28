Ермак подтвердил обыски НАБУ в его квартире

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОПУ

28 ноября НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия дома у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом заявил сам Ермак.



Он утверждает, что никаких препятствий у следователей нет.



«Им был предоставлен полный доступ к квартире. На месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие», – сказал руководитель ОП.

Напомним, что ранее обыски у Ермака подтвердили в НАБУ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко