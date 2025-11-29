Зеленский назначил Умерова главой делегации по переговорам с США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой украинской делегации для участия в переговорах с Соединёнными Штатами Америки по вопросам завершения войны и обеспечения безопасности Украины. Соответствующее решение президента также предусматривает обновление директив украинской делегации.

Ранее переговорный трек со США вели представители Офиса президента и министерства иностранных дел. Одним из представителей был бывший главный советник президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, 28 ноября 2025 у главы офиса президента Украины Андрея Ермака детективы НАБУ и прокуроры САП провели обыски, связанные с расследованием НАБУ дела «Мидас» о коррупции в энергетической сфере.



Впоследствии Зеленский сообщил, что уволил Андрея Ермака с должности, и теперь офис президента ждет перезагрузка. Глава государства сказал, что в субботу проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП.



В ходе «Операции Мидас» была раскрыта схема, которая якобы заставляла подрядчиков «Энергоатома» выплачивать от 10 до 15 процентов откатов — или рисковать попасть в черный список.



Андрей Ермак заявил, что отправляется на передовую.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»