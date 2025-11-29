Ермак заявил, что не хочет создавать проблемы Зеленскому и отправляется на фронт

Андрей Ермак, бывший главный советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что отправляется на передовую. Это произошло через несколько часов после того, как Ермак подал заявление об отставке с этой должности после рейда в его доме, проведенного Национальным антикоррупционным бюро. Пишет The New York Post.



«Я отправляюсь на передовую и готов к любым нападкам. Я честный и порядочный человек», — написал Андрей Ермак в эмоциональном текстовом сообщении The Post в пятницу вечером.



Затем он извинился за то, что больше не будет отвечать на звонки. Он не сказал, когда и как он намерен отправиться на передовую войны против России.



«Я служил Украине и был в Киеве 24 февраля 2024 года», — написал он, имея в виду день, когда Россия начала полномасштабную войну. — Может быть, мы еще увидимся. Слава Украине».



Ермак не сообщил подробностей о том, как он собирается отправиться на передовую и присоединится ли он к Вооруженным силам Украины.



«Меня опозорили, и мое достоинство не было защищено, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблемы Зеленскому; я отправляюсь на передовую. Меня возмущает грязь, направленная против меня, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — добавил он.



Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила The Post, что «в его доме был проведен обыск, но после этого никаких процессуальных действий не последовало».



«Ермак ушел в отставку, потому что хотел положить конец спекуляциям», — сказала она.



Напомним, 28 ноября 2025 у главы офиса президента Украины Андрея Ермака детективы НАБУ и прокуроры САП провели обыски, связанные с расследованием НАБУ дела «Мидас» о коррупции в энергетической сфере.



Впоследствии Зеленский сообщил, что уволил Андрея Ермака с должности, и теперь офис президента ждет перезагрузка. Глава государства сказал, что в субботу проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП.



В ходе «Операции Мидас» была раскрыта схема, которая якобы заставляла подрядчиков «Энергоатома» выплачивать от 10 до 15 процентов откатов — или рисковать попасть в черный список.

Авторка новости: Юлия Диденко, главная редакторка «Новости Донбасса»