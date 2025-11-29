Приоритеты меняются: Зеленский поручил изменить план обороны Украины

Зеленский и Шмыгаль. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский сообщил о необходимости внесения изменений в план обороны государства. Эту тему он обсудил с министром обороны Денисом Шмыгалем, который представил свой доклад в субботу, 29 ноября.

Зеленский отметил: «Несколько ключевых элементов. Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами».

По его словам, министр подготовит детальные предложения по корректировке документов и представит их Кабинету министров Украины на утверждение.

Министр обороны также доложил президенту о командировках в Николаевскую и Херсонскую области, а также о принятых мерах по усилению защиты.

Зеленский сообщил, что отдельное внимание уделено безопасности критической инфраструктуры и распределению необходимых ресурсов: «Отдельно обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов. Важно, что правительство и министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Также для финансирования Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн».

Как сообщалось, Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой украинской делегации для участия в переговорах с Соединёнными Штатами Америки по вопросам завершения войны и обеспечения безопасности Украины. Соответствующее решение президента также предусматривает обновление директив украинской делегации.

28 ноября у главы офиса президента Украины Андрея Ермака детективы НАБУ и прокуроры САП провели обыски, связанные с расследованием НАБУ дела «Мидас» о коррупции в энергетической сфере.



Впоследствии Зеленский сообщил, что уволил Андрея Ермака с должности, и теперь офис президента ждет перезагрузка. Глава государства сказал, что в субботу проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»