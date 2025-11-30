Скрин из видео оккупационной администрации

Группировка «ДНР» заявила о выдаче российских паспортов жителям Покровска. Об этом сообщил главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин в своем телеграм-канале.



По его заявлениям, жителям Покровска(который Пушилин называет Красноармейском), которых российские военные ранее вывезли на оккупированную территорию Донецкой области, начали выдавать российские паспорта.



Пушилин утверждает, что документы вручал вместе с «министром внутренних дел по ДНР» Павлом Гищенко.



На опубликованных россиянами кадрах — женщина, которую называют Инной, и ее несовершеннолетний сын Денис. По словам Пушилина, во время эвакуации мальчик получил ранение в ногу и сейчас проходит лечение.





Оккупационные власти заявляют, что российские военные якобы вывезли из Покровска уже 300 гражданских.



Представители так называемого «МВД ДНР» продолжают проводить паспортизацию жителей оккупированных населенных пунктов. На видео видно, как женщину и ребенка просят зачитать «присягу гражданина России».



Российская паспортизация на временно оккупированных территориях Украины является одним из инструментов усиления контроля и попыткой легитимизировать свое присутствие.

Авторка новости: Юлия Диденко, главная редакторка сайта «Новости Донбасса»