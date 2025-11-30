«ДНР» заявила про видачу російських паспортів мешканцям Покровська

Скрин із відео окупаційної адміністрації

Угруповання «ДНР» заявило про видачу російських паспортів жителям Покровська. Про це повідомив ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін у своєму телеграм-каналі.



За його заявами, жителям Покровська (який Пушилін називає Червоноармійськом), яких російські військові раніше вивезли на окуповану територію Донецької області, почали видавати російські паспорти.



Пушилін стверджує, що документи вручав разом із «міністром внутрішніх справ із ДНР» Павлом Гіщенком.



На опублікованих росіянами кадрах — жінка, яку називають Інною, та її неповнолітній син Денис. За словами Пушиліна, під час евакуації хлопчик отримав поранення в ногу і зараз відбувається лікування.





Окупаційна влада заявляє, що російська військова нібито вивезла з Покровська вже 300 цивільних.



Представники так званого МВС ДНР продовжують проводити паспортизацію мешканців окупованих населених пунктів. На відео видно, як жінку та дитину просять зачитати «присягу громадянина Росії».



Російська паспортизація на тимчасово окупованих територіях України є одним із інструментів посилення контролю та спробою легітимізувати свою присутність.

Авторка новини: Юлія Діденко, головна редакторка сайту «Новини Донбасу»