В Краматорске прогремели взрывы: над городом — дым и БПЛА

Краматорск после дроновой атаки. Фото: соцсети

В Краматорске 14 декабря зафиксировали мощные взрывы. Пользователи пишут, что в эпицентре оказался район балки. После ударов над городом поднялся густой дым.



Очевидцы сообщают об активной работе беспилотников — в частности, в небе фиксировали БПЛА типа ZALA, которые используются для разведки и корректировки ударов.

По предварительным данным, атаки происходили в период, когда на улицах находилось минимальное количество людей. Отмечается, что в подобных эпизодах противник все чаще применяет дроны типа «Молния-2», оснащенные авиабомбами.

Официальная информация о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует.

Краматорск после дроновой атаки. Фото: соцсети

Напомним, 13 декабря в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель — в Константиновке.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»