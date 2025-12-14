За добу обстрілів на Донеччині — один загиблий, четверо поранені

За 13 грудня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — у Костянтинівці. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Минулої доби ще чотири людини отримали поранення. Постраждалих зафіксовано в Костянтинівці та Красноподіллі.

Статистика втрат серед цивільних продовжує зростати. За даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення РФ в області загинули 3767 мирних жителів, ще 8585 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В адміністрації уточнюють, що ці дані наведені без урахування Маріуполя та Волновахи, де через тимчасову окупацію точну кількість жертв серед цивільного населення поки що неможливо встановити.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»