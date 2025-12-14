Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
За добу обстрілів на Донеччині — один загиблий, четверо поранені
14 грудня 2025, 09:35

За добу обстрілів на Донеччині — один загиблий, четверо поранені

За 13 грудня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — у Костянтинівці. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Минулої доби ще чотири людини отримали поранення. Постраждалих зафіксовано в Костянтинівці та Красноподіллі.

Статистика втрат серед цивільних продовжує зростати. За даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення РФ в області загинули 3767 мирних жителів, ще 8585 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В адміністрації уточнюють, що ці дані наведені без урахування Маріуполя та Волновахи, де через тимчасову окупацію точну кількість жертв серед цивільного населення поки що неможливо встановити.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що окупанти стягують додаткові резерви до Покровська та Мирнограда.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Місця
Донецька область Костянтинівка Красноподілля
Інше
Жертви російські обстріли
