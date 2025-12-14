Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Краматорську пролунали вибухи: над містом — дим та БПЛА
14 грудня 2025, 16:35

У Краматорську пролунали вибухи: над містом — дим та БПЛА

Краматорськ після дронової атаки. Фото: соцмережі

У Краматорську 14 грудня зафіксували сильні вибухи. Користувачі пишуть, що в епіцентрі опинився район балки. Після ударів над містом здійнявся густий дим.

Очевидці повідомляють про активну роботу безпілотників, зокрема, в небі фіксували БПЛА типу ZALA, які використовуються для розвідки та коригування ударів.

За попередніми даними, атаки відбувалися в період, коли на вулицях була мінімальна кількість людей. Зазначається, що в подібних епізодах противник все частіше застосовує дрони типу «Молнія-2», оснащені авіабомбами.

Офіційна інформація про можливих постраждалих та руйнування на даний момент відсутня.

Краматорськ після дронової атаки. Фото: соцмережі Краматорськ після дронової атаки. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 13 грудня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — у Костянтинівці.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

