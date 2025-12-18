ЕС ввел санкции против 41 судна российского «теневого флота»

Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении 41 судна российского «теневого флота», сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Речь идет о нефтяных танкерах, которые помогают России получать доходы от продажи энергоносителей и обходить ограничения на цены нефти. Введенные меры запрещают этим судам заходить в порты ЕС и получать широкий спектр услуг, связанных с морским транспортом.
Ограничения касаются также судов, участвующих в перевозке военного оборудования для России или в транспортировке похищенного украинского зерна и культурных ценностей.
Сегодняшние санкции увеличили общее количество обозначенных судов до почти 600. Эти меры дополняют недавние решения Совета ЕС о включении в список девяти организаций, поддерживающих деятельность «теневого флота», а также декларацию о полном использовании рамок международного морского права для защиты подводной инфраструктуры и противодействия угрозам со стороны российского флота.
ЕС подчеркивает, что готов усиливать давление на Россию и цепочку создания стоимости «теневого флота», включая возможность введения дополнительных санкций. Ранее СБУ арестовала судно «теневого флота» РФ в порту Одессы.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
