Великобритания ввела санкции против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти»

Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него нефтяные компании «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть». Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства.



Под ограничения попали активы компаний, а также введён запрет на предоставление им трастовых услуг и ужесточены транспортные санкции. Суда и самолёты, принадлежащие, контролируемые или эксплуатируемые этими компаниями, не смогут заходить в британские порты и аэронавигационное пространство.



Лондон объяснил решение тем, что обе компании получают выгоду от правительства РФ и поддерживают его деятельность в стратегически важном энергетическом секторе.



Кроме того, в санкционный список внесена индийская компания Nayara Energy, крупнейшим акционером которой является «Роснефть».