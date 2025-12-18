ЄС ввів санкції проти 41 судна російського «тіньового флоту»

Пожежа на танкері «тіньового флоту» РФ.

Рада Європейського Союзу запровадила санкції щодо 41 судна російського «тіньового флоту», повідомляє пресслужба Ради ЄС.



Йдеться про нафтові танкери, які допомагають Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв та обходити обмеження на ціни на нафту. Нові обмеження забороняють цим судам заходити в порти ЄС та отримувати широкий спектр послуг, пов’язаних із морським транспортом.



Санкції також стосуються суден, які беруть участь у перевезенні військового обладнання для Росії або транспортуванні викраденого українського зерна та культурних цінностей.



Сьогоднішні обмеження збільшили загальну кількість санкціонованих суден майже до 600. Ці заходи доповнюють нещодавні рішення Ради ЄС щодо включення до списку дев’яти організацій, що підтримують діяльність «тіньового флоту», а також декларацію про повне застосування норм міжнародного морського права для захисту підводної інфраструктури та протидії загрозам з боку російського флоту.



ЄС наголошує, що готовий посилювати тиск на Росію та її ланцюг створення вартості «тіньового флоту», включно з можливим запровадженням додаткових санкцій. Раніше СБУ заарештувала судно «тіньового флоту» РФ у порту Одеси.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»