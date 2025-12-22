Россия в последние недели увеличила интенсивность атак на фронте – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке. Фото: ОПУ

22 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, на Ставке подробно обговорили фронт по всем направлениям.



«За эти недели российская армия ощутимо увеличила интенсивность атак. Соответственно, возросло и количество российских потерь. Будем и дальше поддерживать именно такую ​​динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на 100% серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично – нашими ответными действиями», – отметил президент.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко