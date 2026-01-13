Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації до травня 2026 року

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
13 січня 2026, 11:02

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав внесені на затвердження парламенту укази президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Як раніше писали «Новини Донбасу», йдеться про документи №14367 та №14366.

За повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, рішення було ухвалено одноголосно: «за» проголосували 17 членів комітету за одним указом та 15 — за іншим.

Продовження пропонується традиційно на 90 діб. У разі затвердження це стане вже 18-м разом, коли Верховна Рада голосує за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабної війни.

Термін дії попередніх указів спливає 3 лютого о 05:00 ранку. Нове продовження у разі підтримки парламентом діятиме до 4 травня 2026 року.

Остаточне рішення має бути ухвалене у сесійній залі Верховної Ради вже цього тижня — найімовірніше, 14 січня. Для схвалення законопроєктів потрібно щонайменше 226 голосів народних депутатів.

Нагадаємо, Денис Шмигаль, перебуваючи на посаді міністра оборони, за 2025 рік задекларував 1,5 млн грн, його дружина — у 9 разів більше. За 2024 рік Шиигаль задекларував 1,2 млн. грн., за 2023-й — 975 тис. грн., за 2022 рік — 901 тис. грн.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

