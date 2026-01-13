Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації до травня 2026 року

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав внесені на затвердження парламенту укази президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.



Як раніше писали «Новини Донбасу», йдеться про документи №14367 та №14366.



За повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, рішення було ухвалено одноголосно: «за» проголосували 17 членів комітету за одним указом та 15 — за іншим.



Продовження пропонується традиційно на 90 діб. У разі затвердження це стане вже 18-м разом, коли Верховна Рада голосує за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабної війни.

Термін дії попередніх указів спливає 3 лютого о 05:00 ранку. Нове продовження у разі підтримки парламентом діятиме до 4 травня 2026 року.

Остаточне рішення має бути ухвалене у сесійній залі Верховної Ради вже цього тижня — найімовірніше, 14 січня. Для схвалення законопроєктів потрібно щонайменше 226 голосів народних депутатів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»