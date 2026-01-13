У Слов'янську через удар БПЛА спалахнула пожежа

На Донеччині рятувальники ліквідували пожежі. Фото: ДСНС

У вівторок, 13 січня, російська армія завдала удару по місту Слов'янськ Донецької області. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Як зазначається, спалахнула пожежа у двоповерховій будівлі на території місцевого підприємства. На місці події рятувальники ліквідували спалах на площі 80 кв. м.





Крім того, у селі Іверське Новодонецької громади спалахнула пожежа у приватному житловому будинку. Пожежники ліквідували спалах на площі 80 кв. м.



Раніше ми писали, що у Дружківці через атаку дрона спалахнула пожежа у приватному будинку.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»