У Слов'янську через удар БПЛА спалахнула пожежа

У вівторок, 13 січня, російська армія завдала удару по місту Слов'янськ Донецької області. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Як зазначається, спалахнула пожежа у двоповерховій будівлі на території місцевого підприємства. На місці події рятувальники ліквідували спалах на площі 80 кв. м.
Крім того, у селі Іверське Новодонецької громади спалахнула пожежа у приватному житловому будинку. Пожежники ліквідували спалах на площі 80 кв. м.
Раніше ми писали, що у Дружківці через атаку дрона спалахнула пожежа у приватному будинку.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях