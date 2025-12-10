Подросток держит военный билет: в РФ хотят обязать детей с 14 лет приносить присягу гражданина. Изображение создано ИИ

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который обязывает несовершеннолетних с 14 лет приносить присягу гражданина России. Ранее эта обязанность распространялась только на граждан старше 18 лет. Об этом сообщило пропагандистское агентство «ТАСС».



Присяга — это официальное признание лояльности государству и принятие обязанностей гражданина. Эксперты отмечают, что снижение возраста присяги не является изолированным шагом: это часть стратегической подготовки Кремля к мобилизации и расширению контроля над населением, включая несовершеннолетних.



8 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов резервистов в 2026 году. Как сообщает Telegram-канал The Moscow Times, на ежегодные сборы будут призваны россияне, пребывающие в запасе, а организацию проведения поручено правительству и органам власти субъектов РФ.



По данным ISW, указ Путина может свидетельствовать о попытке компенсировать почти полное исчерпание добровольной вербовки к 2026 году, используя элементы стратегического резерва для поддержки боевых операций в Украине. При этом Кремль вряд ли проведёт единую крупномасштабную мобилизацию, скорее, будет последовательно привлекать резервистов на постоянной основе.



Снижение возраста присяги до 14 лет позволяет государству заранее закреплять юридическую привязку подростков к обязанностям гражданина РФ. Это делает будущую мобилизацию более лёгкой: к 18 годам они уже являются полноправными гражданами с соответствующими обязанностями, включая возможность призыва на военные сборы.



Таким образом, присяга с 14 лет и указ о военных сборах 2026 года — части одной стратегии Кремля, направленной на расширение мобилизационной базы и подготовку населения к продолжительной военной мобилизации.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»