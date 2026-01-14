В РФ сняли двух генералов после провала на Добропольском направлении

Мильчаков и Ахмедов. Фотоколлаж: «Новости Донбасса»

Командование российских оккупационных войск сняло с должности заместителя главнокомандующего ВМФ РФ по береговым и сухопутным войскам генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Летом 2025 года он был награжден званием «Герой России».



Об этом сообщил 1-й корпус НГУ «Азов», информацию также публиковало издание Hromadske.

Именно Сухраб Ахмедов руководил крупной группировкой морской пехоты в составе двух дивизий, двух бригад и полка, которая вела боевые действия против Сил обороны Украины на Добропольском направлении — в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ «Азов».



Ранее от должности был отстранен командующий 51-й общевойсковой армии РФ генерал-лейтенант Сергей Мильчаков — еще один «Герой России». Подразделения под его командованием также участвовали в попытках прорыва украинской обороны на этом участке фронта.



Как отмечается, обоих генералов сняли «за отсутствие результата». Масштабные пехотные и механизированные атаки с применением десятков единиц бронетехники не принесли противнику оперативного успеха и не привели к прорыву украинских позиций. Единственным итогом этих действий стали значительные потери в личном составе и технике.



С августа прошлого года, когда 1-й корпус НГУ «Азов» занял определенную полосу обороны на Добропольском направлении, противник потерял почти 23 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Потери в тяжелой бронетехнике составили около 100 танков и 263 боевые бронированные машины, отмечают военные.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»