Сили безпілотних систем ЗСУ знищили танки та бронемашини та зірвали наступ російської армії на Донеччині

Знищений російський танк на Донеччині. Фото: кадр із відео

Сили безпілотних систем ЗСУ зірвали наступ російських військ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБС.



За словами військових, окупанти докладають значних зусиль для збереження бронетехніки.



«Противник обмежує її застосування на лінії бойового зіткнення, посилює додатковими металевими конструкціями та використовує маскування. Попри це, завдяки злагодженій роботі військовослужбовців 414-ї бригади безпілотних систем ЗСУ уражені танки та бронемашини, що зірвало наміри противника здійснити штурмові дії», – розповіли у Силах безпілотних систем.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко