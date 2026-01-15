Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Війська РФ скинули на Краматорськ авіабомбу
15 січня 2026, 15:13

Війська РФ скинули на Краматорськ авіабомбу

Росіяни атакували Краматорськ Росіяни атакували Краматорськ

Вдень у четвер, 15 січня, російська армія завдала авіаційного удару по Краматорську Донецької області. інформації про постраждалих та жертв немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

«О 12:02, із застосуванням ФАБ-250, російські війська завдали удару по території промислової зони», — йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.

Раніше ми писали, що ввечері 14 січня російська армія вдарила містом Слов'янськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Краматорськ
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:28
Російські військові відстрілюють безпритульних тварин в окупованих Сіверськодонецьку та Рубіжному – ОВА
15:15
РФ планує геологорозвідку надр Донеччини на окупованих землях
12:18
В окупованому Луганську засудили пенсіонера за погрозу підриву ТЦ
20:11
На ТОТ Донецької області оголошено масовий призов молоді 1996—2008 років народження
16:24
РФ зобов'язала складати присягу з 14 років: новий інструмент тиску на дітей в окупації
15:59
Кіберзлочинці вигадали нову схему, щоб виманити гроші у жителів окупації: як не стати жертвою
10:40
В окупованій Горлівці готують заселення «порожніх квартир»
09:39
У Маріуполі сталася перестрілка між військовими РФ та «Ахматом»
17:00
В окупованому Маріуполі скорочують трамваї через дефіцит електрики
13:54
Окупаційна влада «ЛНР» передала справу до «суду» проти українця
12:32
У Донецьку з кранів «за графіком» тече брудна й смердюча вода
11:29
ЗСУ вразили склад боєприпасів та зосередження живої сили окупантів на захопленій Донеччині
11:26
Волноваха, Мелітополь, Бердянськ: в окупованих районах Донецької та Запорізької областей лунали вибухи
10:49
Майже вся окупована «ЛНР» залишилася без води
08:30
В окупованих районах Донецької та Луганської областей зникло світло
15:05
За підозрою у вбивстві студентки в окупованому Криму затримано російського військовослужбовця — ЗМІ
13:47
Волноваха та сім сіл залишилися без світла після аварії на підстанції
11:01
В окупованому Маріуполі активізувалися організовані квартирні крадіжки
22:46
«Компенсаційна» бездомність: що відбувається з житлом в окупованому Маріуполі
20:40
ЗСУ вразили логістичні об'єкти загарбників на Донеччині та в Криму
18:31
На окупованій Донеччині лунали вибухи: у регіоні проблеми зі світлом
15:43
В окупованому Лисичанську з 2 січня практично немає світла: критична інфраструктура зупинена – ОВА
09:39
У Мелітополі стрімко погіршується медицина — рух «Жовта Стрічка»
16:30
Окуповану Луганщину вночі атакували безпілотники
11:28
СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях
10:47
Окупація: у Лисичанську та Рубіжному обіцяють повернути електрику надвечір
17:27
Розібрано та вивезено: доля промислових об'єктів в окупації ►
12:23
Малий бізнес на ТОТ Донеччини опинився на межі закриття
10:25
У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян
09:30
На окупованій Луганщині згортають соцвиплати під стандарти РФ
усі новини
09:19
Російські війська окупували Красногірське у Запорізькій області – DeepState
08:59
Сили ППО збили 53 БПЛА із 76
08:40
РФ збільшила застосування БПЛА «Герань-2» під час ударів
08:30
Армія РФ поранила одну людину в Донецькій області за добу
23:58
Російську Воронезьку область атакують дрони
23:29
Україна повернула з окупації ще одну групу дітей
22:46
В Україні послаблять комендантську годину: деталі
22:13
У Покровській агломерації було ліквідовано за 2026 рік понад 400 окупантів
21:46
Тимошенко заявила, що її рахунки заблокували до рішення суду
20:45
Зеленський зустрівся із Залужним
19:45
РФ вперше використала безпілотник, обладнаний терміналом Starlink
18:38
Агентку РФ засудили до 15 років, яка наводила російські удари на Слов`янськ та Краматорськ
16:53
Балістика вдарила по порту в Чорноморську, поранений член екіпажу
16:44
Українські пілоти дронів знищили російських військових, які намагалися закріпитися на околицях Родинського
16:26
Понад 33 тисячі військових пройшли реабілітацію у 2025 році
15:45
Зеленський анонсував на сьогодні рішення щодо комендантської години в Україні
15:28
Російські військові відстрілюють безпритульних тварин в окупованих Сіверськодонецьку та Рубіжному – ОВА
15:15
РФ планує геологорозвідку надр Донеччини на окупованих землях
15:13
Війська РФ скинули на Краматорськ авіабомбу
15:10
Мета Росії – залишити без світла, тепла, води та зв'язку підконтрольну Україні частину Донеччини – Філашкін
14:34
Російські атаки на Костянтинівку: позиційні бої без прориву
13:59
Атака «шахедів» на Слов'янськ: рятувальники гасили масштабну пожежу
13:23
Українські військові «затрофеїли» перших коней окупантів
13:03
Шок із телефонів загарбників: садизм та приниження серед військ РФ
12:18
В окупованому Луганську засудили пенсіонера за погрозу підриву ТЦ
12:07
Російський дрон вдарив по Костянтинівці: поранена одна людина
11:48
Україна та Нідерланди обговорили посилення можливостей F-16
11:05
Російська армія з РСЗВ обстріляла Краматорську громаду: пошкоджені будинки
11:01
У Брянській області заявили про збиття дронів та ракет «Нептун»
10:51
«Шахеди» атакували Слов'янськ: пошкоджені багатоповерхівки, поранена жінка
усі новини
ВІДЕО
Окупанти на околицях Родинського. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили російських військових, які намагалися закріпитися на околицях Родинського
15 січня, 16:44
Наслідки обстрілів армії РФ міста Костянтинівка. Російські атаки на Костянтинівку: позиційні бої без прориву
15 січня, 14:34
Порятунок коней. Українські військові «затрофеїли» перших коней окупантів
15 січня, 13:23
Шок із телефонів загарбників: садизм та приниження серед військ РФ Шок із телефонів загарбників: садизм та приниження серед військ РФ
15 січня, 13:03
Дрон РФ упав поблизу пам’ятника Бандері у Львові Дрон РФ упав поблизу пам’ятника Бандері у Львові
15 січня, 09:18
СБС уразили ключові елементи ППО на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей СБС уразили ключові елементи ППО на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей
14 січня, 23:05

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір