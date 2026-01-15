Війська РФ скинули на Краматорськ авіабомбу

Росіяни атакували Краматорськ

Вдень у четвер, 15 січня, російська армія завдала авіаційного удару по Краматорську Донецької області. інформації про постраждалих та жертв немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 12:02, із застосуванням ФАБ-250, російські війська завдали удару по території промислової зони», — йдеться в повідомленні.



Крім того, внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.



Раніше ми писали, що ввечері 14 січня російська армія вдарила містом Слов'янськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»