«Шахеды» атаковали Славянск: повреждены многоэтажки, ранена женщина

Последствия атаки на Славянск. Фото: Славянская ГВА

Вечером 14 января российская армия ударила по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Город атаковали два БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Повреждены многоэтажные и частные дома. Частный дом и автомобиль полностью уничтожены.



В результате атаки ранения получила женщина.

Напомним, что 14 января армия РФ обстреляла несколько городов и поселков в Донецкой области, в результате чего ранены пять человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко