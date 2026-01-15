«Шахеды» атаковали Славянск: повреждены многоэтажки, ранена женщина

Вечером 14 января российская армия ударила по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Город атаковали два БПЛА «Герань-2»/«Шахед».
Повреждены многоэтажные и частные дома. Частный дом и автомобиль полностью уничтожены.
В результате атаки ранения получила женщина.
Напомним, что 14 января армия РФ обстреляла несколько городов и поселков в Донецкой области, в результате чего ранены пять человек.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко