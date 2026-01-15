Зеленський зустрівся із Залужним. фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 січня, провів зустріч із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який зараз обіймає посаду посла України у Великій Британії. Про це він написав у телеграм.



«Дякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші інтереси, наших людей», – зазначив глава держави.



Лідери обговорили дипломатичні завдання.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»