Залужный опроверг слухи о создании политической команды

Валерий Залужный. Источник: t.me/Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный раскритиковал украинские СМИ за распространение ложной информации о том, что он якобы формирует собственную политическую команду и приглашает туда военных.



В своем Telegram-канале дипломат заявил, что «жаль, когда в стране, которая воюет, именно отечественные медиа распространяют фейки вместо того, чтобы проверять факты». По его словам, подобные публикации часто совпадают по времени с российской пропагандой.



Залужный подчеркнул, что украинские СМИ должны доносить до граждан не слухи и рейтинги, а стратегию, которая позволит Украине в будущем провести честные выборы.

«Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложения якобы от моего имени участвовать в каких-либо политических процессах, должен сообщить об этом правоохранительным органам», — отметил дипломат.



Он также подчеркнул, что не создает ни партий, ни штабов и не имеет связей с какими-либо политическими силами. «Пока у меня есть возможность служить государству — я буду это делать. Моя позиция неизменна: пока продолжается война, выборы в Украине невозможны», — написал Залужный.



По его словам, враг, не сумев победить на фронте, теперь использует современные инструменты — анонимные источники, ботов и медиа — чтобы сеять недоверие в обществе и готовить украинцев к «выборам в государственную думу страны, которая нас убивает».

Напомним, в начале 2025 года Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в будущих выборах: «Пока что у нас задача выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом».