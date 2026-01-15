У Покровській агломерації було ліквідовано за 2026 рік понад 400 окупантів

Українські військовослужбовці у Покровській агломерації у 2026 році знищили 425 російських оккупантів. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.
Крім того, 277 росіян отримали поранення.
Також збили 2724 ударних БПЛА, знищили та вразили 135 одиниць авто- та мототехніки, знищили та вразили 10 НРК, 8 танків та бойових броньованих машин.
Раніше ми писали, що Сили оборони протягом останніх п'яти місяців ліквідували в Покровській агломерації понад 7 тисяч російських окупантів.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях