Африканские наёмники в армии РФ.

Кения обвинила Россию в системной вербовке своих граждан для участия в войне против Украины. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на представителей кенийского правительства.



Заместитель министра иностранных дел Кении Корир Синг’Оэй заявил, что граждан страны привлекают к службе в армии РФ, где их фактически используют как «пушечное мясо».



Глава МИД Кении Мусалия Мудавади сообщил, что в следующем месяце намерен посетить Москву, чтобы «положить конец этой практике». По его словам, за два месяца из России удалось вернуть более 30 кенийцев, а в самой Кении закрыли несколько вербовочных агентств.



О масштабных сетях вербовки также сообщил украинский проект «Хочу жить». По его данным, российские рекрутеры работают в беднейших странах Африки, размещая рекламу в соцсетях и СМИ с обещаниями «гражданской работы» или обучения. После подписания контрактов людей отправляют на фронт.

Вербовка построена по принципу сетевого маркетинга: за каждого привлечённого платят 500–700 долларов. В проекте отмечают, что использование иностранцев выгодно РФ, поскольку их гибель не вызывает общественного резонанса, а компенсации семьям зачастую не выплачиваются.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что африканских наёмников в армии РФ отправляют в бой фактически как «живые мины».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»