Пандемия тормозит реформу образования? Чем сегодня озадачены школы Донетчины

Фото: Донецкая ОГА

Реформа образования в Украине замедлилась из-за пандемии, как и многие другие социальные, экономические и политические процессы. В украинских школах одним из самых актуальных вопросов сегодня стало дистанционное обучение детей.



Переход в онлайн как вызов



Дистанционное образование подразумевает мощную диджитализацию учебных заведений, что со временем, постепенно, тоже должно было стать частью реформы. В рамках создания Новой украинской школы учебные заведения начали закупать не только новые парты и учебники, но и интерактивные доски. Разумеется, смарт-доска с проектором в придачу – это далеко не предел диджитализации. В правительстве планируют лишь к 2022 году задуматься над полным техническим усовершенствованием украинских школ.



«В мире уже существует система дистанционного образования, и мы должны были бы воспользоваться опытом других стран и создать хорошую платформу. Я надеюсь, что к концу года мы все же что-то получим, потому что постоянно слышим от МОН (министерства образования и науки) напоминания о том, что они работают над этим вопросом. Но на сегодняшний день, когда школа переходит на дистанционное обучение, мы переходим в Viber и в лучшем случае в Zoom. Это у нас и есть дистанционное образование, но на самом деле это не так», – описала ситуацию соучредительница организации «Батьки SOS» Алена Парфенова.



В отличие от большинства других областей Украины, школы в Донецкой области уделяют больше внимания дистанционному обучению и экстернату. Больше и дольше. После того, как в 2014 году часть региона перешла под контроль незаконных вооруженных формирований, реформа образования коснулась лишь свободной территории Донетчины. А дистанционку и экстернат развивают для того, чтобы предоставить возможность детям из Донецка получить украинское образование и документ государственного образца.



«В 2019-2020 учебном году на дистанционно-экстернатной форме с неподконтрольных территорий получали образование 4,2 тысячи человек, а в 2018-2019 учебном году – 3,4 тысячи человек. В 2020-2021 учебном году 15 учебных заведений общего среднего образования предоставляют услуги дистанционного обучения детям из ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей)», - рассказали в департаменте образования и науки Донецкой ОГА.

Теперь же в области дистанционное образование организовано во всех учебных заведениях.



«Таким образом, дистанционное обучение и экстернат для учреждений образования – не нововведение, а углубление опыта», - подчеркнули в департаменте.



О том, как школы Донецкой области совершенствуют дистанционное преподавание, как обучаются учителя, какими программами пользуются и с какими проблемами сталкиваются, «Новости Донбасса» писали ранее.



Многим учебным заведениям Украины пришлось очень быстро перейти в онлайн. И пока не всем удалось полностью наладить этот процесс.



Например, во Львовской области, все силы департамента образования брошены на освоение эффективного дистанционного обучения. Об этом пишет «Дивись.Інфо».



«Трансформация образования – процесс, который невозможно сделать за один день. Но когда мы увидели в конце марта, что карантин может затянуться надолго, первое, что мы сделали – в пределах имеющихся средств изыскали экономию 1,15 миллиона гривен и направили ее в качестве субвенции на местные громады для обучения учителей, – комментирует Олег Паска, директор департамента образования и науки Львовской ОГА. – Учителя должны изучить платформы для дистанционного обучения. Мы проводили опрос в мае-июне и опросили около 3 тысяч учителей. Опрос показал, что, к сожалению, учителя вкладывали большой труд в дистанционное обучение, но не были к нему готовы, никто не учил их тем средствам и платформам для дистанционного обучения. Поэтому мы запустили этот процесс и сейчас, по предварительным данным, около 700 учителей уже прошли такое обучение, но их коллеги и дальше учатся. Поскольку средств очень мало, мы руководствовались такой логикой: чтобы из каждой школы по 3 учителя могли пройти переподготовку. На следующий год, когда будет новый бюджет, мы постараемся сделать все, чтобы все учителя могли освоить технологии и платформы для дистанционного обучения. Например, 95% учителей сказали, что для работы использовали Viber. Но он не является платформой для дистанционного обучения, он не дает эффективности, это обычный мессенджер. Понятно, что затрата труда велика, а коэффициент полезного действия совсем небольшой».



К тому же есть и технические проблемы – их приходится преодолевать едва ли не каждой украинской школе. Особенно тяжело подключить к скоростному интернету учебные заведения в сельской местности. Кроме этого, даже если школа полностью перешла в онлайн, далеко не у всех родителей есть возможность обеспечить ребенка техникой. Сложнее всего пришлось тем, у кого дома нет компьютера или, например, он один, а школьников в семье – двое или больше.



В Донецкой области особую категорию составляют школы из прифронтовых районов. В разные годы, особенно в период активных боевых действий, руководство этих учебных заведений думало не о том, как провести интернет в кабинеты, а как сохранить жизнь детей, да и в целом, уцелеют ли вообще школьные стены. Сегодня постепенно школы восстанавливают, некоторые из них закрывают, другие перепрофилируют в опорные. В ДонОГА рассказали, что школы на линии фронта получили из областного бюджета субвенцию на общую сумму 2,4 миллиона гривен, чтобы подключиться к интернету. Это коснулось школ в Бахмутском, Ясиноватском, Марьинском районах, Торецка и поселка Сартана в Мариуполе. Правда, не везде он скоростной.



В крупных городах области, как и раньше, руководство школ пытается найти спонсоров, которые бы помогли с подключением к интернету и не только.



Например, в Краматорске, по словам руководительницы городского управления образования Марины Мозолевой, интернет есть в каждой школе. В этом учебном году городские учебные заведения закупили 369 компьютеров. Пока еще не все, но большинство начальных классов (75%) получили мультимедийное оборудование. Сейчас, по словам Мозолевой, управление образования Краматорска думают над тем, как в целом перезапустить техническую часть городских школ. Например, усовершенствовать пищеблоки (столовые) и даже установить камеры наблюдения в классах, чтобы родители могли в любой момент увидеть, чем занимается его ребенок. Правда, по словам Мозолевой, далеко не все работники школ готовы к такому нововведению.



Зарплаты учителей – долгожданные перемены



В правительстве говорят, что карантин затормозил повышение уровня зарплат учителей – а это одна из важнейших составляющих реформы образования в Украине. Достойная оплата порой очень нервной работы прямо влияет на качество знаний, которыми делятся школьные учителя с детьми. Чиновники рассчитывают, что новый государственный бюджет в посткарантинный период позволит повысить уровень зарплат работников образования. По предварительному плану, учителям поднимут должностной оклад в январе, а затем в июле 2021 года примерно на 30%.



«Начисление зарплаты для педработников зависит от объема образовательной субвенции, предусмотренной государством. На размер зарплаты влияет индекс способности школьной образовательной сети, стаж работы сотрудников, их квалификационной категории, разделение классов на группы, размер надбавок и так далее», - поясняют в департаменте образования и науки Донецкой ОГА.



Чиновники отмечают, что на Донетчине средняя зарплата учителей за последний год выросла на 1-2 тысячи гривен.



«Так, средняя зарплата в сфере образования на Донетчине в 2020 году составляет 8,8 тысяч гривен (в 2019 – 6,8 тысяч гривен), в том числе для педагогических работников – 9,7 тысяч гривен (в 2019 году – 8,7 тысяч гривен), для других работников – 7,3 тысяч гривен (в 2019 году – 6,5 тысяч гривен)», – рассказали в департаменте ОГА.



В то же время министерство образования и науки Украины озвучило средние зарплаты учителей по стране, которые гораздо ниже показателей Донецкой области. Так, должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в январе 2019 года составил 3,4 тысячи гривен, в сентябре 2020 года – 4 тысячи гривен. Согласно проекту Госбюджета-2021, с января уровень должностного оклада повысится до 4,8 тысяч гривен, с июля 2021-го – до 5,2 тысяч гривен. Оклад учителей разных категорий увеличится с 4 до 7 тысяч гривен.

Школы Донецкой области в середине октября отправились на осенние каникулы, тем не менее, ученики продолжают изучать предметы дистанционно. Пока неизвестно, продолжат ли в ноябре свое обучение дети за школьной партой или все же останутся дома – заболеваемость коронавирусом среди украинцев растет в том числе и на Донетчине.



Материал подготовлен в рамках проекта «Змінюємося разом: як реформи наближають Львівщину та Донеччину до ЄС» в рамках программы медийных обменов от Ассоциации органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты Украина — Карпатское агентство регионального развития» при финансовой поддержке Львовского областного совета.