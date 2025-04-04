Рубіо: Трамп не допустить нескінченних переговорів із Росією

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп не втягуватиметься в нескінченні переговори з Росією, якщо Кремль використовуватиме тактику затягування. За його словами, найближчими тижнями стане ясно, чи налаштована Москва на світ.



Про це Рубіо сказав у п'ятницю у Брюсселі після участі у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО.



«Ми прагнемо миру. Але якщо йдеться про тактику очікування та затягування — ми не братимемо в цьому участі. Президент Трамп не потрапить у пастку нескінченних переговорів. Ми скоро дізнаємося, чи Росія серйозна у своєму намірі покласти край війні. Якщо так – це буде чудово. Якщо ні, то нам доведеться переосмислити наш підхід», — пояснив він.



Держсекретар наголосив, що Дональд Трамп прагне завершити війну якнайшвидше — на ранньому етапі свого нового терміну. США, за його словами, зараз перебувають у пошуку умов, на яких обидві сторони могли б погодитись на припинення бойових дій.



«Ми говоримо про тижні, а не місяці. Якщо Росія готова, війну можна буде завершити. Якщо ні — просуватимемо свою пропозицію. Це буде процес», — зазначив він.



Рубіо також висловив переконання, що остаточне рішення має ухвалити Володимир Путін. «Україна вже виявила готовність до припинення вогню та до переговорів. Тепер черга за Росією. Відповідь має прозвучати скоро — не за пів року», — наголосив він.



За словами держсекретаря, Вашингтон уважно відстежує поведінку Кремля.



«Ми хочемо знати, чи можливий мир. Нині ми дивимося не так на слова, але в дії Росії. Саме з дій ми зрозуміємо, чи серйозні їхні наміри. Сподіваюся, що вони готові», – додав Рубіо.

Раніше глава Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставник Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із закордонними країнами Кирило Дмитрієв підтвердив, що проводить зустрічі з членами адміністрації Трампа у Вашингтоні.