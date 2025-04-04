Авіація ЗСУ знищила пункт управління окупантів

Результат «прильоту» GBU-62 по ПУ росіян. Фото: кадр із відео

Українська авіація продовжує активну роботу на всіх напрямках. Екіпаж МіГ-29 за допомогою високоточних бомб GBU-62 знищив пункт управління одного з полків російських військ. Про це повідомили бійці ПС ЗСУ в блозі «Соняшник».



Загалом від початку доби відбулося 81 бойове зіткнення. На Куп'янському напрямку українські військові успішно зупинили дві спроби противника просунутися в районі Загризового.

Місця влучань GBU-62. Фото: кадр із відео

Крім того, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та техніки окупантів, а також знищили два пункти управління БпЛА, дві артилерійські установки та командно-спостережний пункт ворога.