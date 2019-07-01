Генпрокуратура сообщила о новом подозрении главе «ЛНР»

Главе группировке «ЛНР» Леониду Пасечнику сообщено о трех новых подозрениях — в захвате государственной власти, сепаратизме и руководстве террористической организацией. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.



В частности, Пасечнику инкриминируют ч.1 ст.109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.258-3 (руководство террористической организацией) Уголовного кодекса.



Сарган напомнила, что в суд ранее было направлено обвинительное заключение по этим же статья в отношении Пасечника, когда тот руководил «МГБ ЛНР».



Пасечник возглавил «ЛНР» после так называемого переворота в группировке, сопровождаемого конфликтом главы «МВД» Корнета с тогдашним руководителем Игорем Плотницким. Последний впоследствии сбежал в Россию.