Денисова и Москалькова попросят президентов Украины России о помиловании ряда осужденных

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что намерена вместе с российской коллегой Татьяной Москальковой просить президентов Украины и РФ о помиловании ряда осужденных.



«Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов — некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены», — сказала Денисова на совместной пресс-конференции с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, передает «Интерфакс-Украина».



Также они обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.



Денисова отметила, что передала российской коллеге список, состоящий из 150 дел. «Это граждане Украины, которые содержатся на территории Российской Федерации и в Крыму, в том числе 24 моряка», — отметила украинская омбудсвумен.



По ее словам, в ходе прошедших за два дня переговоров в Киеве и Москве уполномоченным по правам человека удалось расширить список тех заключенных, по которым будет проводиться работа для оказания им независимой медицинской помощи или проведения экспертизы.



Она уточнила, что теперь, кроме украинца Павла Гриба, речь идет также о независимых медиках для крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, который, по ее словам, находится в тяжелом состоянии в СИЗО Симферополя, а также о заключенном Владимире Балухе, по которому «тоже есть некоторые сомнения в его состоянии здоровья, в его благоприятном нахождении в колонии в Тверской области».



Москалькова заявила, что встреча с Денисовой «очень важная, она определяет вектор взаимодействия и помощи гражданам, дает возможность надеяться многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернуться домой, им будет оказана помощь в местах лишения свободы».



«Мы наметили дорожную карту этого взаимодействия», — добавила она.