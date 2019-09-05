Пушилин видит «ДНР» «государством» в составе России

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин надеется, что подконтрольные боевикам отдельные районы Донецкой области станут «государством» в составе России.



«Что касается курса — здесь все однозначно. Этот курс был сформирован еще в 2014 году. Он не меняется. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этот курс был даже как-то откорректирован. Этот курс направлен в сторону России», — сказал Пушилин в интервью сепаратистскому телеканалу «Юнион».



Он подчеркнул, что «ДНР» продолжает двигаться по курсу, который был задан убитым в прошлом году Александром Захарченко.



«Это курс на суверенный Донбасс, на суверенное государство, которое максимально приближено к России. В идеале — в составе России», — уточнил Пушилин.