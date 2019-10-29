В «ДНР» отрицают, что подземные толчки в Макеевке связаны с незаконной добычей угля

В оккупационной «администрации» Макеевки Донецкой области отрицают связь между подземными толчками и работой шахты «Калиновская — Восточная». Об этом пишет сепаратистский ресурс ДАН.



По словам «мэра» при группировке «ДНР» Сергея Голощапова, ствол шахты не относится к местности, где зафиксированы толчки.



«Участки поселка Объединенный в Макеевке, где люди жалуются на подземные толчки, и карта ведения работ шахты "Калиновская — Восточная" не совпадают даже частично», — утверждает он.



Он сообщил, что версия о том, что к подземным толчкам могла привести незаконная добыча угля была исключена комиссией, проводившей обследование данной местности.

Ранее сообщество «В Макеевке» в соцсети «ВКонтакте» писало, что оккупационная «администрация» Макеевки еще полгода назад знала о подземных толчках в городе, которые вероятно, связаны с работой шахты «Калиновская-Восточная». Сслылаясь на работников предприятия паблик утверждает, что толчки вызваны взрывами, которые усилились из-за трудно проходимых пластов породы.



Информация о разрушениях домов из-за подземных толчков распространялась местными жителями в соцсетях. Подконтрольные «ДНР» СМИ с мая по конец октября не упоминали о данной проблеме.



Из-за подземных толчков потрескались стены некоторых жилых домов в макеевском поселке Объединенный, в некоторых местах обвалились перекрытия.