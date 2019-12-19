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Сайдик призвал стороны выполнить решения «нормандского саммита». И допустил обмен до конца года

19 декабря 2019, 08:37

Сайдик призвал стороны выполнить решения «нормандского саммита». И допустил обмен до конца года

Стороны конфликта на Донбассе должны проявить политическую волю для выполнения решений, принятых «нормандской четверкой». Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик.

«Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия», — приводит слова Сайдика «Интерфакс-Украина».

Он также сообщил, что в ТКГ в среду принято повторно заявление сторон о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

Кроме того, по словам Сайдика, рабочая группа по безопасности начала дискуссию по определению дополнительных трех участков разведения. «Политическая подгруппа обсуждала правовые аспекты статуса ОРДО и ОРЛО», добавил он.

Сайдик отметил, что сторонам конфликта на Донбассе предстоит реализовать ряд шагов, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами до конца года. Он добавил, что «есть разные технические моменты, которые надо уточнить».

Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что на заседании ТКГ «стороны приложили существенные усилия», чтобы обмен мог быть проведен до конца года. «Они сегодня провели основательную работу, и есть желание всех сторон провести этот обмен», — подчеркнул Сайдик.

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