В Краматорске 8 марта активисты выступят против домашнего насилия

В Краматорске 8 марта в 12 часов дня на площади Мира активисты проведут акцию против домашнего насилия. Участники мероприятия планируют собраться на главной площади города, чтобы призвать украинскую власть ратифицировать Стамбульскую конвенцию и привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин и детей. Подобные акции запланированы во многих странах и городах по всей Украине.



«8 марта, в Международный женский день, стоит напомнить нашей власти о нерешенных проблемах и о том, что нельзя игнорировать права женщин. Так, уже годами Верховная Рада Украины откладывает ратификацию Стамбульской конвенции - основополагающего документа, который призван наладить системное противодействие домашнему насилию. Пока продолжаются необоснованные политические дебаты о том, необходима ли ратификация, ежегодно более миллиона женщин, детей и мужчин в Украине страдают от домашнего насилия. Сколько можно закрывать глаза на проблему, которая касается такого большого количества семей?», - заявила директорка организации Amnesty International Украина Оксана Покальчук.



Во время акции в Краматорске состоится перформанс – будет исполнен танец против домашнего насилия.



Среди организаторов акции – благотворительный фонд «Славянское сердце».



В Amnesty International Украина отмечают, что любой украинец может присоединиться к акции, в том числе, написав украинским парламентариям письмо с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию.