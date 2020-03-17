Рада одобрила налоговые каникулы для малого бизнеса на период карантина

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Законопроект поддержали 359 нардепов. Согласно документу:
с 1 марта по 30 апреля:
• всех ФОПов и занимающихся независимой профдеятельностью освобождают от уплаты ЕСВ;
• отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
• отменяются налоги на коммерческую недвижимость и землю;
с 1 марта по 31 мая:
• бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства, за исключением нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты;
с 18 марта по 18 мая:
• вводится мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса;
до 1 июля:
• продлевается срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;
на 3 месяца:
• откладывается обязательное введение РРО для всех категорий «упрощенцев».
Кроме того, законопроект освобождает граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля и вводит помощь для тех, кто заболел на коронавирус и находится в самоизоляции.
Также Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовит второй пакет законопроектов для экономической поддержки предпринимателей в условиях карантина, в частности, предусматривается кардинальное уменьшение арендной платы. Об этом сообщил на брифинге глава комитета Даниил Гетманцев, передает УНН.
«Мы считаем, что в настоящее время мы должны освободить от арендной платы арендаторов не полностью, а уменьшить ее только к расходам на содержание помещения», — сказал он.