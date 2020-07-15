По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В течение среды, 15 июля, на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом. начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории коронавирус выявлен у 776 человек, из них 291 человек выздоровел, десятеро — скончались.



В Луганской области без учета неподконтрольной территории COVID-19 диагностирован у двух жителей Северодонецка и Кременной. Всего в области зафиксировано 98 случаев заболевания, 75 человек выздоровели, летальных случаев нет.



В отдельных районах Донецкой области выявлено 28 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Двое ранее заболевших скончались: 80-летний мужчина и 83-летняя женщина, заявили в группировке «ДНР». По состоянию на 15 июля формирование признает 1426 случаев коронавируса. Из них выписан 661 человек, а 84 — умерли.



Группировка «ЛНР» заявила об одном новом случаев коронавируса на подконтрольной ей территории. Всего группировка признает 577 случаев коронавируса: 487 человек выздоровели, 14 — умерли.



В департаменте здравоохранения ДонОГА сообщают, что эпидемиологическая ситуация в Славянске улучшается. Пл словам начальника отдела стратегического развития департамента Александра Педенко, Славянск перестает быть эпицентром вспышки коронавируса в Донецкой области.



Политика



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Общество



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