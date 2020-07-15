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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

15 июля 2020, 23:22

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В течение среды, 15 июля, на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом. начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории коронавирус выявлен у 776 человек, из них 291 человек выздоровел, десятеро — скончались.

В Луганской области без учета неподконтрольной территории COVID-19 диагностирован у двух жителей Северодонецка и Кременной. Всего в области зафиксировано 98 случаев заболевания, 75 человек выздоровели, летальных случаев нет.

В отдельных районах Донецкой области выявлено 28 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Двое ранее заболевших скончались: 80-летний мужчина и 83-летняя женщина, заявили в группировке «ДНР».  По состоянию на 15 июля формирование признает 1426 случаев коронавируса. Из них выписан 661 человек, а 84 — умерли.

Группировка «ЛНР» заявила об одном новом случаев коронавируса на подконтрольной ей территории. Всего группировка признает 577 случаев коронавируса: 487 человек выздоровели, 14 — умерли.

В департаменте здравоохранения ДонОГА сообщают, что эпидемиологическая ситуация в Славянске улучшается. Пл словам начальника отдела стратегического развития департамента Александра Педенко, Славянск перестает быть эпицентром вспышки коронавируса в Донецкой области.

Политика

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию на востоке Украины.

В Европейском суде по правам человека зарегистрирован иск, поданный Нидерландами против России в связи с крушением на востоке Украины пассажирского самолета MH17.

В Кремле отказались комментировать инцидент с гибелью украинского военного медика в районе Зайцево на Донетчине, сославшись на то, что располагают «определенным влиянием» на «ДНР» и «ЛНР».

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что прогресс по «нормандскому формату» продвигается очень медленно и напомнил, что решение конфликта на Донбассе является условием возобновления стратегических отношений ЕС-Россия.

Общество

Боевики не выпускают из ОРДЛО детей, которые хотят поступить в украинские вузы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сегодня днем в Донецке прошла эвакуация людей из бизнес-центра «Столичный» после анонимного звонка о минировании здания. В бизнес-центре расположены несколько «министерств» группировки «ДНР». Информация о минировании не подтвердилась.

Международный комитет Красного Креста направил в ОРДЛО продуктовые наборы весом более 60 тонн.

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